Crown Agents закупить медвироби для діагностики коронавірусу в Україні

Міжнародна компанія Crown Agents отримала від МОЗ фінальну версію технічного завдання на закупівлю медичних виробів для запобігання поширенню та діагностики коронавірусу в Україні та упродовж 48 годин почне підписання контрактів із постачальниками.

Про це Crown Agents повідомляє в Facebook.

«Закупівля буде відбуватися за пришвидшеною процедурою. Ми вже готуємо відповідний пакет документів та паралельно надіслали до Міністерства додаткову угоду на закупівлю. Ми робимо все можливе для того, щоб українські лікарні якомога швидше отримали все необхідні вироби для діагностики та запобіганню поширенню коронавірусу», – зазначила голова представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.