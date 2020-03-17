Суд у Москві заочно арештував українського ексдепутата Мосійчука

Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього народного депутата України Ігоря Мосійчука, обвинуваченого в РФ у "нападі" на посольство Росії в Києві в 2016 році.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.

"Басманний суд задовольнив клопотання слідчих органів і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно стосовно Мосійчука", - сказала речник суду Ірина Морозова.

Раніше Мосійчука оголосили в розшук за обвинуваченням у нападі на російське посольство в Києві в березні 2016 року.

Заочне обвинувачення Мосійчуку Слідчий комітет Росії висунув у грудні. Як повідомляла офіційний представник відомства, слідчі отримали "неспростовні докази" участі колишнього народного депутата в подіях у березні 2016 року біля російського посольства в Києві, в результаті яких майну дипмісії завдано "значної матеріальної шкоди".

Ігор Мосійчук був народним депутатом України від "Радикальної партії" з 2014 року. У 2015 році Мосійчука позбавили депутатської недоторканності і заарештували за обвинуваченням у корупції, але пізніше звільнили. У жовтні 2017 року Мосійчук був поранений у результаті вибуху в Києві. Він стверджував, що замовники замаху на нього знаходяться в Росії.