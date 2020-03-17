З'їзд суддів України перенесли на екстреному онлайн-засіданні

У режимі відеоконференцзв’язку проходить позачергове засідання Ради суддів України. ХVІІІ з’їзд суддів України вирішили перенести на невизначений термін.

Про це повідомляється на сторінці РСУ в Facebook.

«Рада суддів України зібралась на екстрене засідання. Засідання відбувається в режимі відеоконференцзв'язку», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в порядку денному розгляд питань про організацію роботи судів та органів суддівського самоврядування.

Як повідомляє прес-служба Ради суддів України у Facebook, ХVІІІ з’їзд суддів України вирішили перенести на невизначений термін.

«Рада суддів України прийняла рішення про перенесення ХVІІІ з’їзду суддів України на невизначений строк», - ідеться в повідомленні.

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Як відомо, 6-7 квітня 2020 року мав відбутися ХVІІІ черговий з’їзд суддів України у приміщенні Конгрес-холу готелю "Президент" за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12. Делегати з’їзду мали обрати одного суддю Конституційного суду.

Позачергове засідання Ради суддів України скликалося задля обговорення питань щодо організації роботи та органів суддівського самоврядування з метою мінімізації ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19.