Президент: Ситуація з коронавірусом в Україні задовільна

Володимир Зеленський вважає, що в Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус задовільна.

Про це повідомляє сайт Президента України.

«У нас ситуація у порівнянні з іншими країнами добра – якщо я можу сказати про коронавірус добрі слова», – сказав глава держави в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він нагадав, що у Чернівецькій області зафіксовано чотири випадки захворювання на коронавірус, усі інфіковані перебувають у лікарнях. На жаль, на Житомирщині внаслідок зараження COVID-19 померла літня жінка. Крім того, два випадки захворювання виявлено в Києві.

«Боремося, робимо все, що можемо», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, в Офісі Президента України створена потужна Координаційна рада з протидії поширенню коронавірусу, антикризові структури працюють при уряді та Міністерстві охорони здоров’я.

Президент також підтвердив, що у вівторок Верховна Рада розглядатиме питання запровадження у Чернівецькій та Житомирській областях надзвичайної ситуації у зв’язку із коронавірусом.

Фото: president.gov.ua