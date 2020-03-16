Мінсоцполітики спростовує фейк про скасування субсидій за борги

Наявність заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги не вплине на отримання пільг і субсидій до завершення поточного опалювального сезону.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з наближенням терміну оплати житлово-комунальних послуг, що традиційно відбувається близько 20 числа кожного місяця, в інформаційному середовищі наразі з’являється інформація про певні питання надання житлових субсидій та пільг. Зокрема, розповсюджуються в ЗМІ дані про те, що в разі, якщо одержувач субсидій або пільг невчасно оплатив житлово-комунальні послуги, то він фактично втрачає право на відповідні види соціальної підтримки. Хочемо спростувати цю інформацію і заспокоїти громадян, які одержують пільги і субсидії, оскільки рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільг або житлової субсидії протягом терміну їх отримання. Тобто до завершення поточного опалювального сезону”, - сказав Музиченко.

Він додав, що наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості впливатиме на право одержання житлових субсидій на наступний період їх отримання, що визначатиметься із травня 2020 року.

“Таким чином важливо, щоб, власне, у травні поточного року в одержувачів пільг і субсидій була відсутня прострочена понад два місяці заборгованість. Уточнюю, що це наразі борг, який буде у громадян станом на травень 2020 року за спожиті послуги у лютому місяці поточного року”, - повідомив заступник міністра соцполітики.