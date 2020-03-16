Антикорупційний суд скасовує прийом громадян

ВАКС через заходи щодо недопущення поширення коронавірусу скасовує прийом громадян і радить особам, які цікавляться судовими процесами, відвідувати суд лише через крайню необхідність.

Про це йдеться у заяві на сайті суду.

"У зв’язку із запровадженням карантину (постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19» від 11.03.2020 року №211), Вищий антикорупційний суд скасовує проведення та участь у заходах, не пов’язаних із процесуальною діяльністю. Зокрема, особистий прийом громадян, екскурсії школярів та студентів, круглі столи, участь у конференціях, семінарах тощо", - йдеться у повідомленні.

Також у суді радять учасникам, які цікавляться судовим процесом, відвідувати суд лише за крайньої необхідності.

ВАКС запевняє, що і надалі інформуватиме громадськість про перебіг судових засідань, а також транслюватиме розгляд резонансних справ на каналі YouTube.

"Під час відвідування приміщень Вищого антикорупційного суду, просимо дотримуватися правил особистої безпеки здоров’я. Задля цього для відвідувачів та працівників тут встановлені автоматичні дезінфектори, а у залах судових засідань - бактерицидні рециркулятори, в інших приміщеннях суду також здійснюється додаткова санітарна обробка", - уточнюється у повідомленні.

У антикорупційному суді радять особам, у яких виникли питання, звертатися за наступними номерами телефонів:

- відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян (044)-585-24-72;

- канцелярія суду за адресою просп. Перемоги, 41, (044)-585-27-43;

- канцелярія суду за адресою вул. Хрещатик, 42-А, (044)-235-32-14;

- канцелярія суду за адресою Хрестовий провулок, 4, (044)- 280-39-28;

- відділ комунікацій (044)-585-07-25.