МАУ виконає додаткові рейси з деяких міст Європи

"Міжнародні авіалінії України" у понеділок авіакомпанія виконає додаткові рейси з Амстердама, Лондона, Парижа, Барселони та Мадрида.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії на своєму сайті.

"МАУ прагне допомогти якомога більшій кількості наших співгромадян вчасно повернутися до України. Тому 16 березня авіакомпанія виконає п'ять додаткових рейсів між Києвом і Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Барселоною (PS 993/994) і Мадридом (PS 945/946)", - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що на борт допускатимуться лише ті категорії пасажирів, яким станом на 00 годин 00 хвилин 16 березня буде дозволений в’їзд на територію України.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна з 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводить тимчасову заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.