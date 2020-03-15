Сьогодні на брифінгу стане відомо про евакуацію українців зі словенського кордону

У неділю, 15 березня, відбудеться брифінг щодо спеціального рейсу авіакомпанії SkyUp Airlines для евакуації українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак були заблоковані на кордоні Італії через закриття кордонів Словенією.

Як повідомляє Урядовий портал, захід розпочнеться о 19:00.

У брифінгу візьмуть участь: Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України; Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України; Владислав Криклій - міністр інфраструктури України.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 березня заявив, що Україна вивозитиме іноземних громадян та повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Уночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії. Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

Пізніше стало відомо, що влада Словенії пропустила частину транспортних засобів, що були заблоковані на кордоні з Італією, де серед інших застрягли й українські перевізники.