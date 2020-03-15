Австрія припиняє авіарейси з України від 17 березня

З вівторка, 17 березня, Австрія призупиняє авіарейси з України, а також з Нідерландів, Росії та Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це інформує МЗС Австрії на своїй сторінці у Facebook.

"Застереження щодо подорожей для Нідерландів, Росії, України та Об’єднаного королівства. З огляду на стрімке поширення коронавірусу закликаємо австрійських подорожуючих повернутися додому. З вівторка, 17 березня, усі авіарейси з цих країн будуть призупинені", - йдеться у повідомленні.

Напередодні в МЗС Австрії повідомили, що з понеділка, 24.00, буде припинено авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією.

Читайте також: МАУ призупиняє рейси до Венеції і вивозитиме українців з Італії

Раніше в українському посольстві повідомляли, що де-факто Австрія знаходиться на карантині. Словаччина та Чехія закрили в’їзд з Австрії, а Словенія та Хорватія сильно обмежили. При цьому Австрія закрила в’їзд з Італії та Швейцарії, а на австрійсько-угорському кордоні затори.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 березня в Австрії вже виявлено 800 заражених коронавірусом осіб, з яких 245 – у Тіролі, 108 – у столиці Відні. Вірус вже забрав життя однією людини, 6 осіб одужали.

Уряд Австрії у рамках боротьби з поширенням коронавірусу ухвалив ряд жорстких заходів, спрямованих на зменшення соціальних контактів, зібрання та пересування людей.