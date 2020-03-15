Паніка є найгіршим, що може бути. А особиста гігієна є найголовнішим, що має бути

Моя особиста позиція щодо карантинних заходів.

Безумовно, карантин запобігає поширенню вірусу. Але в умовах початку глобальної економічної кризи важливо утриматися від надмірних заборон. Занадте "закручення гайок" призведе до більших негараздів, ніж сам вірус. Нагадаю, навіть у Китаї карантинні заходи дуже різні в різних регіонах – таким чином, менш уражені регіони можуть взяти на себе частину економічної активності більш уражених.

Особисто я боюся надмірного державного регулювання набагато більше, ніж будь-яких вірусів. Відсутність стратегічного моделювання та бажання яскравої медійної картинки може сильно вдарити по економіці. Обмежувальні заходи мають бути виваженими і ґрунтованими на реальній ситуації.

Моя точка зору є упередженою: я підприємець і піклуюся про економічну ситуацію, де бачу чимало загроз.

Паніка є найгіршим, що може бути. А особиста гігієна є найголовнішим, що має бути.

Валерій Пекар

FB