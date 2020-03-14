В Україну не пустили російську психологиню, яка їхала проводити майстер-класи

Прикордонники не пропустили до Києва росіянку, яка планувала проводити у столиці майстер-класи, та заборонила в’їзд до України ще на три роки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.

“У Жулянах прикордонники заборонили в’їзд громадянці РФ, яка прилетіла в Київ проводити майстер-клас. Наразі росіянку не пропущено через кордон та, крім того, на три роки заборонено їй в'їзд на територію України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відома у Росії психолог, телеведуча, авторка книг в Києві планувала провести майстер-клас "Теорія неймовірності". Та під час контролю в пункті пропуску в аеропорту “Жуляни” прикордонники встановили, що жінка незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим, де проводила тренінги з психології. Крім того, вона повідомила правоохоронцям, що прибула до столиці України з приватною метою – відвідати подругу. Проте, охоронці кордону з’ясували, що жінка мала проводити майстер-клас у Києві, на який навіть були квитки у продажу.