Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з національною збірною «Ігор нескорених», під час якої спортсмени розповіли Главі держави про перебіг підготовки до міжнародних змагань Invictus Games у Гаазі.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

За словами учасників зустрічі, головним критерієм відбору до цьогорічної національної команди «Ігор нескорених» була не лише спортивна підготовка, а й мотивація, а також той ефект, який має участь у змаганнях на реабілітацію ветеранів та повернення їх до соціально активного життя.

"Ми вважаємо себе не проєктом спортивних змагань – ми вважаємо себе проєктом, який дає можливість соціальної та спортивної реабілітації, але, перш за все, соціальної реабілітації та інтеграції. Ми бачимо позитивні зміни в житті учасників наших збірних: багато хто починає працювати з власними спільнотами, створювати гуртки для ветеранів, більш активно займатися спортом та створювати секції, як Майя Москвич створила в Луцьку власну спортивну секцію стрільби з лука, де можуть займатися ветерани й діти. Це взагалі було перше стрільбище для стрільби з лука в місті", – сказала Оксана Горбач.

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За словами учасників зустрічі, цьогоріч для участі у відборі до національної команди «Ігор нескорених» зареєструвалося 350 ветеранів, і щороку кількість охочих збільшується. До збірної, яка поїде на змагання в Гаазі, було відібрано 20 спортсменів. Відбір проводився у трьох містах: Одесі, Львові та Києві.

Глава держави підтримав ініціативу присутніх, щоб «Ігри нескорених» були не лише етапом відбору до міжнародних змагань, а й стали національними змаганнями для ветеранів бойових дій. Він також висловився за спорудження національного ветеранського шпиталю й спортивної бази.

Президент та учасники збірної "Ігор нескорених" обговорили змагання в Гаазі // Фото: president.gov.ua

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"Гроші – це буде наша проблема, а ви нам тільки скажіть, що є проєкт... Ми готові, якщо ви покажете проекти… Два проекти. Ваше завдання, щоб ви сказали – ось ці проекти. Щоб ми потиснули руки, і кожен почав робити свою справу", – зазначив Володимир Зеленський.

Під час спілкування також обговорювалося питання забезпечення можливості занять спортом у госпіталях, де ветерани проходять реабілітацію. Крім того, учасники цьогорічної збірної запропонували організувати мережу спортивних закладів для ветеранів, яка працювала б у кожному регіоні країни.