Держдеп США у доповіді назвав проблеми з правами людини в Україні

Доповідь Державного департаменту США щодо прав людини у розділі, присвяченому Україні, вказує на низку суттєвих проблем у цій сфері, окремо розглядаючи ситуацію в окупованих районах Донбасу й Криму.

Версія доповіді за 2019 рік оприлюднена на сайті Держдепартаменту.

"Важливі проблеми у сфері прав людини (в Україні – ред.) включають: незаконні чи свавільні вбивства; тортури та жорстоке поводження з затриманими з боку працівників правоохоронних органів; небезпечні для життя умови у в'язницях та ізоляторах; довільні арешти й затримання; значні проблеми з незалежністю судової влади", - йдеться в документі.

Крім того, наголошується на "обмеженні свобод висловлення поглядів, преси й інтернету, включаючи насильство проти журналістів, цензуру й блокування вебсайтів; видворенні; широко поширеній корупції в державі та злочинах, пов’язаних із насильством або загрозою насильства, спрямованого на осіб з обмеженими можливостями, етнічних меншин та осіб ЛГБТ-спільноти".

У цьому зв'язку згадуються, зокрема, справи щодо вбивства Катерини Гандзюк, смерті після конфлікту з правоохоронцем активіста Олександра Комарницького, розправи над журналістом Вадимом Комаровим, незавершена справа щодо вбивства Павла Шеремета та інші.

Окремі розділи звіту по Україні, який охопив 79 сторінок, присвячені ситуації на окупованій частині Донбасу й в анексованому Криму. У них згадуються, зокрема, випадки насильства, тортур, зникнення людей, загроз, фізичного тиску, фабрикування справ, незаконні ув'язнення за політичними мотивами.

Щодо Криму також ідеться про випадки грубих порушень базових прав людини. При цьому, окремо називаються переслідування за релігійними та етнічними ознаками, відсутність передумов для вільних виборів, примусове набуття російського громадянства тощо.

Доповідь Державного департаменту США щодо прав людини в країнах світу готується щороку. Документ охоплює міжнародно визнані індивідуальні, громадянські, політичні й трудові права в кожній окремій країні відповідно до Загальної декларації з прав людини та інших міжнародних угод.