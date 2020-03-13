Ситуація з коронавірусом в Україні - брифінг МОЗ

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 71-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Сьогодні пацієнтка померла.

Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. У місті запроваджують надзвичайну ситуацію, зупинили рух громадського транспорту та роботу ринку.

Нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.