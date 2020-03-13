МХП увів додаткові запобіжні заходи для протидії коронавірусу

Агроіндустріальним холдингом "Миронівський хлібопродукт" (МХП), з метою запобігання можливому розповсюдженню коронавірусу COVID-19 на підприємствах групи, введено додаткові запобіжні заходи.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

“МХП – не тільки сучасний і успішний бізнес, а й холдинг з високим ступенем соціальної відповідальності. З метою попередження можливого розповсюдження коронавірусу COVID-19 та у зв’язку з введенням Урядом карантину по всій території України, на підприємствах групи МХП введено додаткові запобіжні заходи”,- йдеться у повідомленні.

У пресрелізі, зокрема вказано, що до кінця березня скасовано будь-які міжнародні відрядження. Особисті поїздки співробітників закордон за можливості відтерміновано, в разі здійснення такої поїздки, співробітник, найімовірніше, буде змушений пройти двотижневу самоізоляцію з метою карантину після поїздки. Якщо людина може виконувати свої функціональні обов’язки віддалено, її буде тимчасово переведено на домашній режим роботи. В іншому разі — відправлено в неоплачувану відпустку.

“Співробітники, які відвідували зарубіжні країни у будь-яких цілях за останні 14 днів, також мають обов’язково повідомити про це керівництво холдингу. Неповідомлення або приховування інформації щодо закордонних поїздок та/або свого поганого самопочуття, може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність аж до звільнення”,- зазначається у пресрелізі МХП.

Також звертається увага на те, що всі заходи та наради, які потребують збору великої кількості людей, скасовано або перенесено. В разі необхідності на підприємствах буде введено додаткові заходи безпеки.

В МХП закликають друзів та партнерів також вжити заходів з метою упередження розповсюдження коронавірусу, а співгромадян відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я навколишніх.

Наголошується, що інфекція коронавірусу COVID-19 не передається через їжу (висновок Європейського агентства з питань безпеки продуктів харчування). Разом з тим, МХП ретельно слідкує за станом здоров’я співробітників, які працюють на виробництві.

“Зберігаємо спокій, діємо відповідально, дбаємо про власну безпеку та здоров’я”, - підсумувала пресслужба МХП.

Фото: МХП