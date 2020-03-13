Венедіктова заявляє, що особисто не знайома з Аваковим

Виконуюча обов'язки голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова наголосила, що з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим близько не знайома.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фокусу", відповідаючи на питання, чи є в неї зауваження до глави МВС.

"А які можуть бути зауваження, якщо ми зрідка співпрацюємо? Ми пишемо лист із проханням допомогти - Арсен Аваков допомагає. Особистого спілкування у мене з ним немає, близько не знайомі. Бачила його під час звіту силовиків у ВР, до цього - на зборах щодо «плівок Гончарука» в Офісі Президента", - наголосила Венедіктова.

Вона також розповіла, як ДБР взаємодіє з іншими правоохоронними органами.

"Нацполіція за нашими зверненнями виділяє оперативні підрозділи, також направляли нам слідчих у справі Майдану, СБУ - поліграфологів, необхідних для конкурсних відборів. Крім того, ми повинні гарантувати безпеку нардепів, які приходять до нас на допит", - підкреслила в.о. глави ДБР.