На вході ОП усім відвідувачам міряють температуру

В Офісі Президента запроваджені протиепідемічні заходи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на вході до будівлі ОП розміщено оголошення, що "здійснюється термометрія відповідно до розпорядження керівника ОП "Про протиепідемічні заходи" від 12.03.2020 №18. Просимо ставитися з розумінням".

У холі ОП є антисептичні засоби, серветки та інформаційні матеріали щодо рекомендацій ВООЗ про захист від коронавірусу, його симптоми тощо.

Перед проходженням безпекових рамок усім відвідувачам вимірюють температуру.

Співробітники Державної служби охорони працюють у медичних масках та гумових рукавичках.

Як повідомлялося, в Офісі Президента на 13:30 анонсовано брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.