На вході ОП усім відвідувачам міряють температуру
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на вході до будівлі ОП розміщено оголошення, що "здійснюється термометрія відповідно до розпорядження керівника ОП "Про протиепідемічні заходи" від 12.03.2020 №18. Просимо ставитися з розумінням".
У холі ОП є антисептичні засоби, серветки та інформаційні матеріали щодо рекомендацій ВООЗ про захист від коронавірусу, його симптоми тощо.
Перед проходженням безпекових рамок усім відвідувачам вимірюють температуру.
Співробітники Державної служби охорони працюють у медичних масках та гумових рукавичках.
Як повідомлялося, в Офісі Президента на 13:30 анонсовано брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони.
В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.