На вході до ВР депутатам вимірюватимуть температуру - Разумков

Народним депутатам перед входом до будівлі парламенту будуть вимірювати температуру у межах додаткових заходів щодо протидії поширенню коронавірусу.

Про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, говорячи про запобіжні заходи, які запроваджуються у ВР у зв'язку з ситуацією щодо коронавірусу, Разумков сказав: "Додаткові заходи - буде йти скринінг температурний".

На уточнювальне запитання, чи будуть вимірювати температуру народним депутатам, спікер відповів: "Перед входом у будівлю Верховної Ради України. Я думаю, що правила повинні бути одні для всіх, коли люди повертаються з країн, якщо ми вводимо такі обмеження. Плюс я розумію, що це велика кількість людей. Я думаю, що всі поставляться до цього з розумінням".

Разумков додав, що на сьогодні не передбачено забезпечення депутатів засобами захисту.

"Алгоритм дій, що потрібно робити, якщо у людини виявлена температура, відпрацьовано", - зауважив Голова ВР.

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Так, сьогодні працівники УДО міряли температуру безконтактними інфрачервоними термометрами. Якщо температура у нормі, журналістів та інших відвідувачів пропускали до будівлі парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Працівники УДО носять захисні маски і рукавички. У будівлі Ради встановлені засоби дезінфекції.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби”. Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному місті Ухані.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 119 країнах, в тому числі в Україні: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 392 особи, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.