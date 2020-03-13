Хлопець, який постраждав під час бойових дій на сході країни, отримав нове житло

У місті Бровари девелоперська компанія Cityconsult Development передала нову квартиру Миколі Ніжніковському, який постраждав під час бойових дій на сході країни.

Про це повідомляє Cityconsult Development.

16-річний хлопець отримав ключі від двокімнатної квартири площею 62 кв. м у сучасному житловому комплексі комфорт-класу «Лісовий квартал». Передача житла відбулася в рамках проєкту «Діти неоголошеної війни».

«Передача квартир людям пільгових категорій в рамках соціальної відповідальності стала вже доброю традицією, у наших комплексах створені всі умови для комфортного і спокійного життя, в тому числі для людей з особливими потребами», – прокоментувала комерційний директор Cityconsult Development Анастасія Давидова.

У 2015 році Микола підірвався на снаряді – втратив обидві ноги і руку. Хлопець дивом залишився живий, переніс кілька важких операцій, тривале лікування та реабілітацію у Канаді. Для нього були виготовлені протези кінцівок, які він освоїв і став займатися плаванням.

Cityconsult Development – девелоперська компанія у сфері нерухомості в Києві та Київській області, створена у 2017 році. На сьогодні компанією реалізовано 5 будинків у 2 житлових комплексах загальною площею понад 80 000 м кв. На етапі будівництва перебуває 15 будинків в 7 ЖК площею понад 250 000 кв. м.

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Кожен житловий комплекс Cityconsult Development вирізняється концептуальною архітектурою, має власну філософію та передбачає всі складові комфортного життя. Особливої уваги заслуговує власна інфраструктура комплексів – велика територія з різноманітними зонами для ігор та відпочинку, прогулянок та занять спортом, паркінг, торговельна та соціальна інфраструктура.

ЖК «Лісовий квартал» – сучасний комплекс з власною інфраструктурою, розташований в центрі Броварів. Поруч знаходиться велика кількість зелених зон для активного відпочинку і занять спортом. З 12 будинків введено в експлуатацію 10, наступні плануються до введення в експлуатацію у 2020 і 2021 роках.

Фото: Cityconsult Development