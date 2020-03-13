Хлопець, який постраждав під час бойових дій на сході країни, отримав нове житло
Про це повідомляє Cityconsult Development.
16-річний хлопець отримав ключі від двокімнатної квартири площею 62 кв. м у сучасному житловому комплексі комфорт-класу «Лісовий квартал». Передача житла відбулася в рамках проєкту «Діти неоголошеної війни».
«Передача квартир людям пільгових категорій в рамках соціальної відповідальності стала вже доброю традицією, у наших комплексах створені всі умови для комфортного і спокійного життя, в тому числі для людей з особливими потребами», – прокоментувала комерційний директор Cityconsult Development Анастасія Давидова.
У 2015 році Микола підірвався на снаряді – втратив обидві ноги і руку. Хлопець дивом залишився живий, переніс кілька важких операцій, тривале лікування та реабілітацію у Канаді. Для нього були виготовлені протези кінцівок, які він освоїв і став займатися плаванням.
Кожен житловий комплекс Cityconsult Development вирізняється концептуальною архітектурою, має власну філософію та передбачає всі складові комфортного життя. Особливої уваги заслуговує власна інфраструктура комплексів – велика територія з різноманітними зонами для ігор та відпочинку, прогулянок та занять спортом, паркінг, торговельна та соціальна інфраструктура.
ЖК «Лісовий квартал» – сучасний комплекс з власною інфраструктурою, розташований в центрі Броварів. Поруч знаходиться велика кількість зелених зон для активного відпочинку і занять спортом. З 12 будинків введено в експлуатацію 10, наступні плануються до введення в експлуатацію у 2020 і 2021 роках.
Фото: Cityconsult Development