У ДБР оголосили про початок процесу формування Ради громадського контролю

Стартував конкурс з добору членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Про це повідомив голова Конкурсної комісії з відбору членів Ради громадського контролю при ДБР Володимир Сущенко, інформує пресслужба ДБР.

“Стартував конкурс з добору членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Збір документів від кандидатів триватиме з 00.00 годин 12 березня до 24.00 години 23 березня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Володимир Сущенко розповів про умови та етапи конкурсного відбору кандидатів до складу ГРК при ДБР. Серед них: прийом та обробка документів, проведення відкритого рейтингового інтернет-голосування, написання есе на задану Конкурсною комісією тему та проходження співбесід. За їх результатами комісія рекомендуватиме директору 15 осіб для призначення до складу РГК при ДБР.

“Склад комісії налаштований до своїх громадських обов’язків відповідально. І ми виважено ставимося до ухвалення рішень. Після проведення всіх конкурсних процедур ми сформуємо рейтинговий список із 15 кандидатів. Далі ми оформимо відповідне подання для призначення їх до складу РГК наказом керівника Бюро. Хочу підкреслити, що Директор ДБР не має повноважень відхилити хоча б одного кандидата, який буде визначений Конкурсною комісією” – зазначив Сущенко.

Анкети-заяви та пакети документів для участі в конкурсі претенденти можуть подати через Google форму, а також поштою на адресу ДБР: вул. Симона Петлюри 15, місто Київ, 01032.

У ДБР нагадують, що Указом Президента України від 5 лютого 2020 року №42/2020 затверджене нове Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань та Порядок її формування. Він передбачає проведення Конкурсною комісією відкритого конкурсу з формування РКГ при ДБР.