Справи Майдану: ДБР завершило слідство щодо ексголови Дніпровського райсуду Києва

ДБР завершило слідство щодо ексголови Дніпровського райсуду Києва у рамках справи щодо організації винесення завідомо неправосудних ухвал, перешкоджання проведенню мітингів і незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду в період Майдану.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організації постановлення завідомо неправосудних ухвал, перешкоджання проведенню мітингів і незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду головою Дніпровського районного суду міста Києва (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що матеріали провадження за дорученням прокурора відкриті для ознайомлення стороні захисту.

Слідство встановило, що ексголова Дніпровського райсуду, а наразі - адвокат, 19 лютого 2014 року організував незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду «Д-3» та винесення неправосудних ухвал.

"У результаті дій підозрюваного відносно 11 завідомо незаконно затриманих громадян був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, задля перешкоджання організації та проведенню мирних акцій протестів в місті Києві", - уточнили в ДБР.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, уточнюється у повідомленні.