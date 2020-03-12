Фахівці ВООЗ зустрічатимуться раз на тиждень з представниками РНБО
Про це домовлено під час зустрічі у РНБО, повідомляє пресслужба відомства.
"Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіктом... Сторони домовилися раз на тиждень проводити робочі зустрічі фахівців ВООЗ та Апарату РНБО України для обміну оперативною інформацією щодо протидії поширенню вірусу Україною", - йдеться у повідомленні.
У РНБО також зазначили, що сторони обговорили поточну ситуацію з поширенням нового коронавірусу у світі, а також активізацію співпраці між ВООЗ та Україною щодо відповіді на Covid-19.
Секретар РНБО України наголосив на актуальності співпраці з ВООЗ у проведенні консультацій щодо ефективних діагностичних процедур, питаннях захисту медичних працівників та обміну інформацією стосовно прогнозів поширення пандемії.
Фото: Facebook РНБО