ФСБ намагалася завербувати ще одного українського заробітчанина

Спецслужби РФ продовжують спроби вербування трудових мігрантів з України та здійснюють незаконні затримання українців.

Про це 12 березня повідомили в пресслужбі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«Спецслужби РФ продовжують спроби вербування трудових мігрантів з України... Продовжують здійснювати незаконні затримання українців під час перебування на заробітках або при перетині українсько-російського кордону. Погрозами і шантажем вони намагаються залучити їх до конфіденційного співробітництва, змушують громадян України виконувати розвідувальні завдання, схиляють до протиправної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що мешканець Слов’янська протягом двох років виїжджав на заробітки до Росії та займався ремонтом квартир. Під час чергового перетину російсько-українського кордону він потрапив у поле зору працівників ФСБ. Співробітники ворожої спецслужби запросили українця до окремого приміщення, де детально розпитували про знайомства із військовими Збройних сил та Нацгвардії України. Потім змусили заробітчанина підписати угоду про співпрацю на користь країни-агресора та відпрацювали йому канал зв’язку через мобільний телефон.

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Після повернення в Україну чоловік надав українським спецслужбам покази щодо форм і методів роботи ФСБ РФ.

Служба безпеки України вчергове нагадала, що відповідно до ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчинили ніяких дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними.