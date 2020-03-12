Вже у дев'яти регіональних лабораторіях МОЗ можна виявити коронавірус

Міністерство охорони здоров'я додатково закупить швидкі тести та тест-системи для визначення нового коронавірусу Covid-19.

Про це на брифінгу 12 березня повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми доопрацьовуємо з Міністерством фінансів додаткове виділення коштів для лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я, буде придбано близько 20 тисяч упаковок швидких тестів, які дозволять протестувати 100 тисяч осіб, і близько 600 упаковок тест-систем для тестування у вірусологічних лабораторіях. Паралельно ми працюємо з іншими організаціями для того, щоб збільшити кількість точок тестування на коронавірусну інфекцію, щоб не було ніяких обмежень для всіх, хто потребуватиме тестування", - сказав Ляшко.

За його словами, згідно з оновленими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, буде змінено алгоритм та стандарт надання медичної допомоги при Covid-19, а також внесено зміни до алгоритмів тестування.

"Тестування з кожним днем будемо розширювати", - сказав Ляшко.

Він додав, що вже в 9 вірусологічних лабораторіях МОЗ - в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Київській області, Рівному, Львові, Запоріжжі - є можливість проводити тести на визначення Covid-19 без звернення до центральної референс-лабораторії в Києві.

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Ляшко також поінформував, що МОЗ звернулося до торговельних мереж з проханням розмістити у торгових точках антисептики для вільного користування відвідувачами.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 127 749 осіб, а кількість померлих склала 4 717, одужали 68 307 людей.