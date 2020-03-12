Бізнес на карантині: не знаєте, як організувати? Дивіться, як це робиться

Дистанційна робота, дитячі куточки, обмеження відряджень і додаткова дезінфекція – це все вже застосовує бізнес в Україні

Що ж, є факт: у зв’язку з пандемією коронавірусу з 12 березня вся Україна офіційно на карантині. Його треба врахувати і спробувати, якщо не уникнути зовсім, то бодай мінімізувати збитки. Тож поки у соцмережах точаться дискусії щодо доцільності введення карантину, чимало компаній вже знайшли рішення, як організувати свою роботу в нових умовах.

Передусім більшість працівників хвилює те, з ким залишити вдень дітей, бо школи та дитсадки не працюють. Хто має таку можливість, вивозять дітей до непрацюючих пенсіонерів – бабусь та дідусів. Для інших же роботодавці наразі шукають інші можливості – організувати роботу дистанційно або дозволяють приводити дітей на роботу. Нижче наводимо досвід управлінських рішень, на який, може, буде корисно звернути увагу тим, хто ще не визначився, як бути далі.

Нафтогаз: хто може – працюйте з дому

Як завжди оперативно відреагувала найпотужніша українська компанія Нафтогаз. Її очільник Андрій Коболєв розповів про те, що робити співробітникам, якщо школу чи садочок закрили на карантин, а малолітню дитину немає з ким залишити?

“Ми у Нафтогазі вирішили, що у таких випадках, за погодження з вашим безпосереднім керівником та якщо ви не задіяні у безперервному виробничому процесі, ви маєте право працювати віддалено. Ваше робоче місце буде визначене вдома до завершення карантину або зміни обставин. Наш департамент управління персоналом та соціальної політики надасть детальні рекомендації, як саме це оформити. Колеги з департаменту безпеки зроблять необхідні кроки, щоб мінімізувати ризики при віддаленій роботі співробітників. Просимо колег, яким необхідна така можливість, повідомити про це свого керівника (імейлом або телефоном) і чекати на подальші інструкції”, – повідомив Коболєв і додав, що компанія також готує інші рекомендації і рішення про порядок роботи у зв‘язку з ризиками поширення коронавірусу.

Укрзалізниця: можете піти у відпустку або взяти неповний робочий день

Своєю чергою у прес-службі АТ "Укрзалізниця" проінформували, що використають подібну практику – співробітникам, які мають дітей шкільного чи дошкільного віку, запропонують працювати віддалено. “За погодженням зі своїм безпосереднім керівництвом співробітники, які не залучені до безперервного виробничого процесу та забезпечення безпеки руху, матимуть право працювати віддалено – вдома, до завершення карантину або ймовірної зміни обставин”, – повідомили в “Укрзалізниці”. А також додали, що на період карантину можна буде скористатися й іншими можливостями – взяти щорічну відпустки поза графіком; встановити неповний графік роботи чи взяти відпустку з догляду за дитиною віком до 14 років. Компанія також зобов'язала співробітників скасувати або відтермінувати закордонні відрядження і за можливості проводити робочі зустрічі в режимі онлайн-конференцій. Ну а пасажирам рекомендується контролювати свій фізичний стан і за щонайменших ознак респіраторного захворювання (зокрема лихоманки і кашлю) самоізолюватись і викликати лікаря.

«Філіп Морріс»: візити відвідувачів обмежити, а гігієну ми забезпечимо

В українському представництві американській тютюновій компанії “Філіп Морріс” рекомендували обмежити перебування зовнішніх відвідувачів у офісах і на виробництві, а також обмежили міжнародні відрядження, повідомляє “Інтерфакс”. “Крім того, наші співробітники мають інформувати своїх менеджерів про виїзд їх або членів їхньої сім'ї до країни, яка класифікується, як «країна поширення вірусу». У нас давно впроваджений гнучкий графік роботи, тож люди можуть користуватися і цією можливістю”, – заявив директор відділу People&Culture “Філіп Морріс” в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові Емель Мордо. Крім того, компанія здійснює додаткове прибирання всіх приміщень, забезпечила антисептичну рідину в приймальнях, на кухнях, у конференц-залах, а також медичні маски.

АО «Ассирія»: приводьте дітей на роботу – дитячу кімнату облаштуємо

Тим компаніям, установам, які не мають можливості працювати віддалено, може бути корисний досвід адвокатського об’єднання “Ассирія”. “Для початку облаштуємо кімнату. Доручив зібрати декілька комп’ютерів для дітей, щоб могли і навчатись, і грати. Офіс менеджер поки що буде відігравати роль няні. Потім подивимось на потреби”, – розповів в коментарі Укрінформу директор об'єднання Олексій Савчук. На запитання про те, чи розглядається можливість працювати дистанційно, він відповідає, що це не завжди зручно через специфіку адвокатської роботи. Але додає, що і така можливість для співробітників була й раніше: “У офісі нікого не тримаємо. Просто я роблю так, щоб в офісі було працювати комфортніше”, – говорить пан Савчук.

Укрпошта та банки: всім, що належить, виплатимо, продукти – підвеземо

Деякі установи продовжують працювати у штатному режимі, приміром, Укрпошта. На сайті компанії йдеться, що вона продовжує приймати і відправляти посилки всередині країни та за її межі. “Укрпошта й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом. Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини або в місця значного скупчення людей”, – повідомили в Укрпошті.

Під час карантину банківська система теж працюватиме у звичайному режимі, повідомили в Національному банку України: “Банки сьогодні є доволі стійкими, високоліквідними і капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів”. При цьому в НБУ заявили, що готові знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.

6 ініціатив роботодавців і очевидна проблема малого/середнього бізнесу

У зв’язку з загрозою на національному рівні свої рекомендації надали у Раді Федерації роботодавців України. Їх на своїй сторінці опублікував голова федерації Дмитро Олійник.

“Наші ініціативи:

власним коштом закупити експрес-тести для діагностування коронавірусу для медичних пунктів своїх компаній;

щодня моніторити стан здоров’я працівників на підприємствах та в офісах і, при за виявленні з допомогою експрес-тестів випадків зараження людей, сприяти їх обстеженню та лікуванню у визначених для цього медичних закладах;

скоординувати дії щодо оперативного налагодження виробництва у достатній кількості експрес-тестів та засобів індивідуального захисту силами вітчизняних підприємств;

рекомендувати керівникам підприємств за необхідності вжити заходів щодо сприяння працюючим батькам із маленькими дітьми, які не зможуть відвідувати дошкільні заклади;

координувати свою діяльність із запобігання поширенню коронавірусу з урядовим антикризовим штабом з протидії поширенню в Україні коронавірусу та відповідними штабами в регіонах”.

Як бачимо, відповідальні компанії уже виконують частину цих рекомендації з власної ініціативи. Сподіваємося, що їх буде все більше. Хоча деякі питання щодо карантину залишаються поки невирішеними. Приміром, як написала журналістка Тетяна Мокріді, студія танців, яку відвідують її діти, продовжує працювати. Телеведуча Марічка Падалко у коментарі до її допису додала, що те саме стосується і спортивних секцій. Звісно, відвідувати такі секції, студії чи ні у час карантину – повна відповідальність батьків.

Звісно, можна зрозуміти малий бізнес, якому втрата і без того невеликих прибутки це катастрофа. Тож у цій сфері, схоже, карантинні заходи витримуватимуть найменше. А от для великих підприємств втрати через потенційних хворих можуть перевищити вартість карантинних заходів.

Юлія Горбань, Київ