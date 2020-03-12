Справу підозрюваного у шести терактах та вибуху на День Незалежності передали в суд

Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо члена кримінального угруповання, якому інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема і замаху на вбивство, скоєного 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського у Києві.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"Затриманому інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема шести терористичних актів та замаху на вбивство 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 50-річний житель Одеси був членом організованої злочинної групи.

Крім того, поліцейські зібрали доказову базу щодо причетності угруповання до трьох злочинів, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

За інформацією поліції, фігурант переховувався від слідства та був оголошений у міждержавний розшук. Нині його затримано та направлено до суду обвинувальний акт щодо скоєння ним низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялося, 24 серпня 2017 року о 14.00 невідома особа на тротуарі навпроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського, 6 застосувала невстановлений вибуховий пристрій, вчинивши замах на умисне вбивство трьох людей. У результаті дві жінки та чоловік дістали тілесні ушкодження.

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Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві тоді розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, згідно із ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Тодішній генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль з українськими військовими, однак він відскочив від авто і розірвався, поранивши цивільних.

Поранені є родичами Героя України Валерія Чибінєєва.