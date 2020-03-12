Справу підозрюваного у шести терактах та вибуху на День Незалежності передали в суд

Справу підозрюваного у шести терактах та вибуху на День Незалежності передали в суд

Укрінформ
Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо члена кримінального угруповання, якому інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема і замаху на вбивство, скоєного 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського у Києві.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"Затриманому інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема шести терористичних актів та замаху на вбивство 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 50-річний житель Одеси був членом організованої злочинної групи.

Крім того, поліцейські зібрали доказову базу щодо причетності угруповання до трьох злочинів, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

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За інформацією поліції, фігурант переховувався від слідства та був оголошений у міждержавний розшук. Нині його затримано та направлено до суду обвинувальний акт щодо скоєння ним низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялося, 24 серпня 2017 року о 14.00 невідома особа на тротуарі навпроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського, 6 застосувала невстановлений вибуховий пристрій, вчинивши замах на умисне вбивство трьох людей. У результаті дві жінки та чоловік дістали тілесні ушкодження.

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Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві тоді розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, згідно із ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Тодішній генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль з українськими військовими, однак він відскочив від авто і розірвався, поранивши цивільних.

Поранені є родичами Героя України Валерія Чибінєєва.

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