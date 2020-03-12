Уряд роз'єднав Мінветеранів і МінТОТ
Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.
Таким чином, в уряді знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було перейменовано в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Так, міністром ветеранів 4 березня став Сергій Бессараб, а міністром реінтеграції — Олексій Резніков.
У вересні 2019 року керівна партія «Слуга народу» об’єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Тоді відомство очолила Оксана Коляда.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада, відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Також депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
Пізніше уряд призначив тимчасового очільника Міносвіти — Юрія Полюховича, тимчасового міністра економіки — Павла Кухту, тимчасову міністерку культури — Світлану Фоменко та тимчасового очільника Міненерго — Віталія Шубіна.