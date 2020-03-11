Німецьких тест-систем на коронавірус не буде у звичайних аптеках — фахівець

Німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу, які МОЗ направить у 8 регіонів України, не можна буде купити у звичайних аптеках.

Про це розповіла кореспонденту Укрінформу генеральний директор КП "Аптечне об’єднання "Фармація" Запорізької обласної ради Ірина Добренька.

"Їх не можна буде купити у звичайних аптеках. Всі тест-системи, які йдуть до регіонів через МОЗ, будуть направлені до лікарень. Вони йдуть великими упаковками, в яких один реагент і кілька тест-систем", - прокоментувала Добренька.

Усі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу. Проте, за словами Ірини Добренької, швидкі тести будуть розподілені лише між лікарнями.

Вона також додала, що найближчим часом в запорізьких аптеках можуть з'явитись швидкі тести на виявлення грипу. Наразі з постачальниками ведуться відповідні переговори.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією МОЗ, у 8 регіонів України (до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя) додатково будуть направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу Covid-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на Covid-19.

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За останніми даними, кількість випадків зараження вірусом у світі становить 121 564, смертей — 4373, одужали від хвороби — 66239 осіб.