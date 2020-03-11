Нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля — Мін'юст

У зв’язку з набуттям чинності наказу Міністерства юстиції України, нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Як зазначила заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук, 7 березня 2020 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 27 лютого 2020 року № 702/5 “Про внесення змін до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України”.

“Враховуючи, що значну кількість документів, які подаються для проставлення апостиля, складають саме документи, оформлені нотаріусами, залучення нотаріусів до участі у процедурах проставлення апостиля значно спростить вказану послугу та зробить її більш зручною для громадян. Отже, ці зміни запроваджені з метою створення умов для ефективного обслуговування громадян за принципом “єдиного циклу та в одному місці” та задля економії їх часу”, – зазначила Оніщук.

Вона уточнила, що ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.