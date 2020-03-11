МОН розширило можливості здобуття професійної освіти

Учні закладів професійної освіти зможуть здобувати її за всіма формами навчання – денною, вечірньою, заочною, дистанційною та мережевою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

“Зараз у закладах профосвіти застосовують елементи всього трьох видів інституційної форми – заочної, вечірньої та дистанційної. Адже тільки для них частково виписана нормативка. Водночас ми пропонуємо вчитися за мережевою формою, але інструменти, які б дозволяли її повноцінно застосовувати, відсутні. Ми хочемо, щоб сучасна професійна освіта могла відповідати на будь-які суспільні запити, тому варіанти для її отримання мають бути максимально гнучкими. Зараз ми пропонуємо базу, яка дозволить використовувати всі способи для навчання за інституційною формою, а ще – за дуальною”, – розповів заступник міністра освіти і науки Петро Коржевський.

Зокрема, зазначається, що за мережевою формою навчання учні можуть навчатися у кількох закладах одночасно. Так, один з них – заклад профосвіти – є базовим, інший – підприємство, виробництво або заклад освіти – додатковим. Перед стартом навчання всі учасники мають укласти договір, де б чітко зазначалися права та обов’язки кожної сторони.

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Після завершення навчання базовий заклад профосвіти проводить кваліфікаційну атестацію учнів та видає диплом.

Положення, що пояснює, як застосовувати кожен вид інституційного навчання у закладах професійної освіти, зареєстроване у Міністерстві юстиції та розміщене на сайті МОН 10 березня.