Паливо для Міноборони: ВАКС відклав до квітня справу про розтрату 58 мільйонів

Вищий антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі про ймовірну розтрату 58 млн грн Міноборони, одним із фігурантів якої є ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, на 2 квітня.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"На початку засідання прокурор САП заявив клопотання про відвід колегії суддів. Причина – судді можуть бути упередженими у прийнятті рішень, оскільки у 2019-му повернули прокурору обвинувальний акт, який містив ряд порушень. Втім, клопотання не задовольнили. Проте, судове засідання перенесли через відсутність двох захисників обвинуваченого, явка яких обов’язкова. Наступна дата проведення підготовчого засідання – 2 квітня 2020 року о 09:00", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС нагадали, що ексзаступника міністра оборони, директора та працівника відділу Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, службовця Департаменту внутрішнього аудиту МОУ та представника ТОВ «Трейд Коммодіті» обвинувачують у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Кінцевого власника ТОВ «Трейд Коммодіті» обвинувачують у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (організація злочину) та ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією прокурора, через неправомірні дії обвинувачених осіб, державі завдано шкоди у розмірі понад 58 мільйонів гривень, зазначили у ВАКС.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 11 жовтня 2017 року заявили про викриття корупційної схеми з розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн при закупівлі палива для Міноборони.

Було затримано заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимира Гулевича. Їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згодом НАБУ повідомило про підозру в розтраті державних коштів при закупівлі палива ще двом чиновникам Міноборони.

Державна аудиторська служба під час перевірки процедури закупівлі палива Міністерством оборони у ТОВ "Трейд Коммодіті" встановила факт необгрунтованого перевищення ціни.

Однак у березні 2018 року Київський окружний адміністративний суд скасував акт Державної аудиторської служби, на якому були побудовані звинувачення НАБУ на адресу Міноборони.

У САП поінформували, що згодом додаткова експертиза в кримінальному провадженні про можливе розкрадання коштів Міноборони на закупівлі палива у ТОВ "Трейд Коммодіті" начебто зменшила суму збитків до 58 млн грн.

8 лютого 2019 року у НАБУ повідомили про завершення розслідування у справі про розтрату великої суми коштів під час закупівлі палива у ТОВ "Трейд Коммодіті" для потреб армії і зміни підозри заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському.