Ефективний розподіл грошей на медреформу залежить від Служби здоров’я - Держказначейство

На проведення медичної реформи грошей у бюджеті на цей рік порівняно з минулим трохи більше, але ефективність їхнього розподілу залежатиме від Національної служби здоров'я.

Про це заявила глава Державної казначейської служби Тетяна Слюз в інтерв'ю UBR.ua.

"На цей рік, починаючи з 1 квітня, є окрема бюджетна програма за медичними гарантіями, на яку всього передбачено 72 млрд грн. Звідки взяли цю цифру, я не знаю, мене не залучали до аналітики. Очевидно, коли готувався закон про державний бюджет на 2020 рік, Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів якоюсь аналітикою займалися. У минулому році у нас було два джерела - медична субвенція на суму 56 млрд грн і 16 млрд - за бюджетною програмою, тобто аналогічна сума в 72 млрд грн. Але цього року 72 млрд грн - з 1 квітня, а адже в першому кварталі ще була й медична субвенція. Тому грошей на цей рік порівняно з минулим трохи більше", - сказала Слюз.

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Вона також зазначила, що інше питання полягає в тому, чи готові будуть лікувальні заклади.

"Виходячи з фінансування, яке проводилося в минулому році, технічно вони були готові, але ж зараз хочуть розширити фінансування і на сільські райони. Все залежатиме від того, як ефективно спрацює Національна служба здоров'я (НСЗУ)", - сказала Слюз.