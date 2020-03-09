Україна зараз воює і за свою культуру - Зеленський на врученні Шевченківської премії
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Укрінформ
Україна зараз воює у тому числі й за культуру, бо культура - це і є держава.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У роки Другої світової війни один з міністрів уряду Черчілля запропонував йому збільшити видатки на оборону завдяки зменшенню видатків на культуру. На що Вінстон Черчілль відповів: "А за що ми тоді воюємо?" Шановні українці, ми воююємо і зараз за нашу державу, за нашу культуру, бо культура - це і є держава, бо культура - це і є наш народ. Слава Україні!" - підкреслив Зеленський.
Президент також відзначив високий рівень цьогорічної церемонії нагородження Шевченківською премією та подякував за це організаторам.