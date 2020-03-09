Шмигаль затвердив план боротьби з коронавірусом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Відбулося засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу Covid-19. За підсумками засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19 і доручив міністрам та керівникам ЦОВВ здійснити низку заходів", - йдеться у повідлмленні.

Як зазначається, керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів, необхідних для поповнення держрезерву.

Крім того, глава уряду доручив надати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів. При цьому керівник Антимонопольного комітету має забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

"Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів контролю і профілактики захворювань", - поінформували в урядовій пресслужбі.

Зазначається, що МОЗ та Міністерство фінансів до 11 березня зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Прем'єр-міністр також доручив передбачити огляд медпрацівниками або/та працівниками Держприкордонслужби всіх людей, які прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Окрім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62 053 особи одужали.

В Україні наразі підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.