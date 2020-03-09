Підозра на коронавірус: Росія відправляє українця з паспортом РФ лікуватися в ОРДЛО

Росія планує відправити українця з російським паспортом, у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19, з міста Новошахтинськ (РФ) до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

Про це повідомляє штаб ООС.

"За даними розвідки, на території Російської Федерації знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю та у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19. Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорта. Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Росія планує відправити чоловіка, у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19, з російського міста Новошахтинськ на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі його передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

У штабі ООС зауважили, що цей випадок "яскраво свідчить й про неготовність країни-агресора у разі загострення епідеміологічної обстановки взяти під контроль ситуацію у зв’язку з можливим поширенням коронавірусу навіть на своїй території".