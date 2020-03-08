Для пошуків зниклого в горах Японії українського спортсмена шукають спорядження

Для пошуків зниклого в горах Японії українського бігуна і тренера з лижного спорту Олексія Борисенка шукають спорядження.

Про це пишуть його друзі у Facebook.

"Для рятувальної експедиції потрібне екіпірування альпіністу в Токіо: 1) снігоступи, 2) кішки, 3) черевики з захистом від льоду та подвійні чоботи 44 розміру, 4) палиці телескопічні, 5) штани теплі, можна лижні, 6) самоскиди, проти вітру, 7) рація 137- 436 МГЦ, 8) спальник комфорт на -10 хоча б 9) страхувальна система з карабінами і обв'язкою, 10) мотузка 20-40 метрів, 11) альпіністські рукавиці, 12 пухова куртка 54 розміру, 13) ліхтарики (бахіли) на ноги, 14) сигнальні ракети 5 шт.", - написали вони.

Як повідомляв Укрінформ, в Японії пропав бігун і тренер з лижного спорту Олексій Борисенко після того, як вирішив піднятися на Фудзіяму.

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Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев повідомив, що спортсмен поїхав до Японії, щоб взяти участь у марафоні, але його у зв'язку з коронавірусом скасували.

З Борисенком не можуть зв'язатися з 28 лютого. Востаннє його бачили у готелі в Токіо, там у нього, ймовірно, було спорядження для походу в гори. У номері знайшли лише легкі речі.