В Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що також працює Telegram-канал “Коронавірус_інфо” з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом Covid-19 в Україні.

Наголошується, що це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я, що містить всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.