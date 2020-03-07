На вихідні та свята рятувальники чергують у посиленому режимі

На вихідні та святкові дні - з 7 по 9 березня включно - підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби. Наразі по всій країні на чергуванні перебувають 7 тисяч рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС.

"Під час проведення в Україні заходів у період святкового і вихідних днів, з 7 по 9 березня 2020 року підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у цей період буде здійснюватися посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу рятувальники приділяють об'єктам з масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

Загалом, до 9-ї ранку 7 березня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

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Також в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.