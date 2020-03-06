В Україні накопичили понад 30 мільярдів боргів за електроенергію

Борги за електроенергію в Україні становлять понад 30 мільярдів гривень, вони потребують довгострокової програми з реструктуризації та погашення.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Українське вугілля потрібне українським вугільним тепловим електростанціям. Це все питання національної безпеки. І вони починаються з вугілля, закінчуються світлом. Є питання не лише виплати боргів шахтарям, але й у виплаті шалених накопичених боргів за електроенергію — сума понад 30 млрд грн", - сказав Шмигаль.

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За його словами, Україні потрібна довгострокова програма з реструктуризації та погашення цієї заборгованості.

Фото: КМУ