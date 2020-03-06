ДБР змінило підозру екссудді, який кинув за грати 11 євромайданівців

За даними слідства, колишній голова Дніпровського районного суду 19 лютого 2014 року організував та винесення неправосудних ухвал про застосування до 11 незаконно затриманих громадян запобіжного заходу - тримання під вартою.

Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань.

“Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора, за погодженням з заступником Генерального прокурора, 6 березня 2020 року повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому голові Дніпровського районного суду міста Києва”, - йдеться у повідомленні.

Нині ексголова суду підозрюється в організації постановлення суддями суду завідомо неправосудних ухвал (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України); незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України); незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Кримінального кодексу України).

“Слідством встановлено, що колишній голова Дніпровського районного суду, а нині адвокат, 19 лютого 2014 року організував незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду «Д-3» та винесення неправосудних ухвал про застосування відносно 11 завідомо незаконно затриманих громадян запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задля перешкоджання організації та проведенню мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в місті Києві”, - додали в ДБР.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.