МЗС радить українцям бути пильними через коронавірус в Іспанії

Міністерство закордонних справ радить українцям, які планують подорож до Іспанії або перебувають у цій країні, виявляти пильність у зв’язку зі збільшенням кількості захворювань на коронавірус.

Відповідну рекомендацію оприлюднила пресслужба МЗС.

"У зв’язку зі збільшенням кількості випадків респіраторних захворювань на території Іспанії, спричинених коронавірусом (COVID-19), Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам, які перебувають у цій країні, або мають намір її відвідати, дотримуватися превентивних заходів захисту від зараження вірусом, уникати контактів з хворими, вживати заходів особистої гігієни, а також дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров’я України та Іспанії (з більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України та на сайті Міністерства охорони здоров’я Іспанії ", - йдеться у повідомленні.

У випадку виявлення підвищеної температури, сухого кашлю та відчуття нестачі повітря при диханні, рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за єдиним номером екстреної (медичної) допомоги: 112.

Читайте також: В Іспанії підтвердили другу смерть від коронавірусу

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися до Посольства України в Королівстві Іспанія за тел.: + 34 620 641 324, Генерального консульства України в Барселоні за тел.: + 34 629 382 936, Консульства України в Малазі за тел.: + 34 636 548 017, або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за тел.: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня в Іспанії зафіксували другий летальний випадок через коронавірус, кількість хворих сягнула 193.