Суспільне радіо починає FM-мовлення у чотирьох містах України

Суспільне радіо починає FM-мовлення в чотирьох містах України: Ужгороді, Рахові (Закарпаття), Охтирці (Сумська область) та Ковелі (Волинська область).

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

Як зазначається у повідомленні, "одразу три канали FM-мережі Суспільного радіо лунатимуть на чотирьох нових частотах". Так, на початку березня FM-мовлення програми UA:Українське радіо розпочалося в Ужгороді на частоті 107,2 МГц. UA:Радіо Промінь тепер можна почути в Рахові Закарпатської області на частоті 91,9 МГц та в Охтирці на Сумщині на частоті 99,6 МГц. Щоб слухати UA:Радіо Культура, мешканці Ковеля Волинської області мають налаштувати свої приймачі на частоту 88,1 МГц.

"Вітаємо мешканців цих міст із можливістю слухати наші радіостанції в зручному FM-діапазоні! Для нас - Суспільного радіо - дуже важливо охоплювати максимально широку аудиторію слухачів, зокрема й у невеликих містечках, які часто є непривабливими для комерційних станцій. Наприклад, нині в Рахові мовлять лише три радіостанції: Українське радіо, Радіо Ретро FM і Радіо Промінь", - прокоментував член правління Суспільного, відповідальний за радіо, Дмитро Хоркін.