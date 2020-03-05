ДСНС запускає спецвертоліт для перевезення інфекційних хворих

Президент Володимир Зеленський на Полтавщині оглянув санітарний вертоліт з обладнанням для транспортування інфекційних хворих, який відсьогодні заступає на чергування на базі рятувальників.

Про це повідомляє Офіс Президент у Facebook.

“На Полтавщині Президент України Володимир Зеленський оглянув санітарний вертоліт МІ-8МТВ-1, який відсьогодні заступає на чергування на базі ДСНС. Гелікоптер обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. На ньому працює група медиків зі спеціальною підготовкою”, - ідеться в повідомленні.

Медики також продемонстрували Президенту порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів.

Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами.

«Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові», – підкреслив Президент.

В ОП розповіли, що вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

У ДСНС починає чергування спеціальний вертоліт для транспортування інфекційних хворих

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський з 5 по 6 березня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.