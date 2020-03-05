Зеленський пропонує поїздити Україною іноземцям, які два тижні були в “Нових Санжарах”

Президент Володимир Зеленський запропонував іноземним громадянам, які перебували під медичним наглядом у медцентрі "Нові Санжари", поїздити Україною, як туристи, і познайомитися з її визначними місцями.

Про це він заявив під час спілкування з людьми, які перебували на обсервації в "Нових Санжарах", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би звернутись: побудьте трішки в Україні - це дуже важливо. Мені здається, що зараз той час, коли можна займатися туризмом всередині нашої країни. Тому що навіть порівняно з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість випадків (коронавірусу - ред.), і ми це контролюємо", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні багато прекрасних містечок і місць, де можна "нормально відпочити якийсь час, коли вся ця вірусна історія пройде".

"А вона обов'язково пройде", - переконаний Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я 5 березня завершило обсервацію евакуйованих з КНР громадян України та громадян 8 країн. За результатами лабораторних досліджень, в жодного громадянина, який перебував в обсервації в медцентрі "Нові Санжари", не виявлено ані зараження Covid-19, ані підозр на нього.

45 українців та 27 іноземних громадян (з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами) були доправлені до України 20 лютого літаком авіакомпанії Sky Up з китайського міста Ухань та розміщено в обсервації у медичному центрі Нацгвардії в селищі Нові Санжари. Загалом на обсервації перебувало 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

До них у двотижневій обсервації 20 лютого приєдналася і тодішній міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.