Коронавірус завадив українським військовим оздоровитись у Хорватії

Через поширення коронавірусу скасовано приїзд групи ветеранів з України на оздоровлення до Хорватії.

Про це у Twitter повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

«Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано», - написав дипломат.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020

При цьому він додав, що остаточно можливості не втрачено.

«Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду», - наголосив Кирилич.

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Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок COVID-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії.

Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.