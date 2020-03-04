За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 мільйонів — Баканов

СБУ протидіє контрабанді по двох напрямках і за шість місяців сума конфіскованої контрабанди сягає 140 млн грн.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на питання щодо підсумків боротьби з контрабандою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є чіткі результати роботи, вони здійснюються Службою безпеки по двох напрямкам: перший напрямок — це безпосередньо боротьба з контрабандою, другий — це боротьба з корупцією в митних органах. Насправді лише за останні 6 місяців сума конфіскованої контрабанди сягає 140 млн грн, засуджено 29 осіб", - повідомив Баканов.

За його словами, аби більш ефективно протидіяти контрабанді, необхідно здійснити два кроки: повернути кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди і налагодити в режимі онлайн обмін митною інформацією з країнами партнерами.

Щодо запровадження кримінальної відповідальності, повідомив Баканов, СБУ вже провело консультації з Мінфіном, з Державною податковою інспекцією, з Національною поліцією та великим бізнесом, який сьогодні готовий до ведення такої ініціативи. Водночас великий бізнес вважає більш доцільним запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, повідомив керівник СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Радазаслухала звіт керівників правоохоронних органів.