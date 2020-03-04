Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблого напередодні на Донбасі бійця
Укрінформ
Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять українського військового, який напередодні загинув на сході.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Прошу, щоб ми піднялися і хвилиною мовчання вшанували загиблого вчора бійця. Наші бійці - це наша гордість і сила, тому вічна пам'ять героям", - сказала член фракції "Європейська солідарність" Софія Федина під час виступу з трибуни парламенту.
У виступі депутат також зазначила, звертаючись до Президента, що "військовослужбовці мають відчувати надійний тил, а не бути десь на узбіччі нашої держави, коли так виглядає, що в нас не вистачає часу ані вшанували їх хвилиною мовчання, ані зустріти загиблих належним чином".
Як повідомляв Укрінформ, під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині 3 березня загинув 25-річний боєць із Чернігівщини старший сержант Володимир Черненко.