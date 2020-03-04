За добу "температурний" контроль на кордоні пройшли понад 110 тисяч осіб

Прикордонники упродовж минулої доби здійснили температурний скринінг понад 110 тисяч громадян, ознак коронавірусу ні в кого не виявлено.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Минулої доби здійснено перевірку 110 999 осіб. У пункті пропуску "Зернове" виявлено одну громадянку Україні із підвищеною температурою 38,5ºC. Лікарі діагностували ГРВІ, ознак захворювання на коронавірус не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що наразі в Україні зафіксовано один випадок захворювання COVID-19 у Чернівцях, і що цього чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні зі скаргами на стан здоров’я через кілька днів після повернення додому з Італії.

Уточнюється, що прикордонників, які здійснювали оформлення цього громадянина, поміщено в інфекційне відділення військового шпиталю на обсервацію.

За даними МОЗ України, станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужали вже 50 690 осіб.