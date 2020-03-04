В Україні частково покращилася ситуація зі свободою - Freedom House

Минулорічний показник України у рейтингу “Свобода у світі” покращився на кілька пунктів в порівнянні з 2018 роком.

Водночас ці дані не відображають умови, що склалися в окупованих Росією Криму та Східному Донбасі, йдеться у звіті правозахисної організації Freedom House.

Як зазначається, Україна лишилася в категорії "частково вільних" країн. Її показник у балах у порівнянні зі звітом за 2018 рік дещо зріс. Тепер вона має 62 бали з можливих 100 (найгірший можливий показник – 0), що на два пункти більше за попередній період.

“Після усунення від влади президента Віктора Януковича під впливом масових протестів у 2014 році, Україна прийняла низку позитивних реформ. Втім, корупція залишається ендемічною, а ініціативи, спрямовані на її подолання, впроваджуються лише частково”, – йдеться у звіті.

Як зазначають правозахисники, в Україні часто відбуваються напади на журналістів, громадських активістів та представників меншин. При цьому працівники поліції часто неналежним чином реагують на такі порушення.

Росія продовжує окупацію автономного українського регіону Крим, до якого вона вторглася після відсторонення від влади Януковича, а також військову підтримку збройних сепаратистських формувань на Східному Донбасі.

Правозахисники оцінили “Політичні права” в Україні в 27 пунктів з 40, а “громадянську свободу” – в 35 з 60.

Головними подіями 2019 року в Україні правозахисники назвали президентські і парламентські вибори, що загалом були визнані “змагальними й чесними”. Також у Freedom House відзначили початок роботи нового уряду над довгоочікуваними реформами. Ще однією важливою подією, на думку експертів є початок роботи нового Вищого антикорупційного суду, хоч жодних вироків до кінця року він не виніс.

Звіт по окупованому Криму та Східному Донбасу Freedom House опублікував окремо від загального про Україну. Правозахисники визначили ці території, як «не вільні».

Крим отримав лише 8 балів зі 100. “Політичні права” там експерти оцінили в - 2 з 40 балів, а “громадянську свободу” – в 10 з 60.

“Окупаційна влада жорстко обмежує політичні та громадянські права, унеможливила професійну діяльність незалежних ЗМІ і застосовує антитерористичні статті, а також інші норми законодавства для боротьби з опозиційними проявами”, – йдеться у звіті.

Значна кількість українців була депортована або іншим чином змушена залишити територію Криму. Кримські татари, корінне населення Криму, багато хто з яких відкрито виступає проти російської окупації, піддаються жорстким репресіям з боку влади.

Ситуація у Східному Донбасі, на думку правозахисників, ще гірша. Територія отримала 5 зі 100 можливих балів. За “політичні права” регіон отримав -1 бал, за “громадянську свободу” – 6.

Як зазначається, місцева влада перебуває в руках так званих Донецької та Луганської народних республік (“ДНР" та “ЛНР", відповідно), які проголосили свою незалежність, але не були визнані жодною країною світу, у тому числі Росією.

Обидві республіки повністю залежать від Москви у фінансовому відношенні та в контексті постачання бойовиків та зброї, а їхні лідери відкрито виступають за приєднання до Російської Федерації. Політична діяльність на цих територіях жорстко контролюється силами безпеки, не залишаючи місця для повноцінної опозиції.

Місцеві ЗМІ також знаходяться під жорсткими обмеженнями, а користувачі соціальних мереж зазнають арештів за свої критичні дописи. Верховенство права та громадянські свободи загалом не дотримуються.

Загалом, з проаналізованих 195 країн і 15 територій "вільних" було 83 країни і 1 територія, "частково вільних" – 63 країни і 4 території і "не вільних" – 49 країн і 10 територій.

Фото: пресслужба Freedom House