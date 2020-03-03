У Нацполіції з 829 електронних браслетів справні — 465

У підрозділах Нацполіції налічується 829 електронних браслетів, з них у технічно справному стані 465.

Про це йдеться у відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України на інформаційний запит Укрінформу.

“Інформуємо, що на даний час у підрозділах Національної поліції України налічується 829 комплектів електронних засобів контролю, 465 перебуває у технічно справному стані”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що упродовж січня 2020 року підрозділами Національної поліції України було застосовано електронні браслети до 103 осіб.